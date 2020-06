Tonificarsi nel blu: tutti i benefici del Sup e dove imparare nella riviera del Conero

In piedi su una tavola che sembra da surf, ma in realtà è più grande. Nessuna vela, nessun albero da montare, si naviga grazie alla forza delle braccia. Il Sup (Stand up paddle) è uno degli sport che hanno preso particolarmente piede nelle acque della riviera e c’è addirittura chi pratica lo yoga restando in equilibrio sulle onde. Questa attività era usata dagli hawaiani già nel ‘700, non come sport ma come modalità di pesca. Ad Ancona è uno dei pochi modi per poter raggiungere la famosa spiaggia delle Due Sorelle, una delle più belle d'Italia.

Cosa serve

Fondamentamentalmente tre cose otre alla passione per il mare: una tavola, una pagaia e un laccio (il leash) attaccato alla caviglia che, in caso di caduta in acqua, permette alla tavola di non abbandonarci.

Benefici

Allena tutto il corpo

Braccia, addominali, dorsali e parte bassa del corpo grazie sia alla pagaiata che allo sforzo dovuto alla necessità di restare in equilibrio

Equilibrio e riflessi

Aiuta a sviluppare la capacità di restare in equilibrio e rende più vivaci i riflessi

Sistema cardiocircolatorio

Praticare il Sup per circa 40 minuti al giorno aiuta il sistema cardiocircolatorio

Relax

Pagaiare nel silenzio aiuta a liberare la mente e a rilassarsi.

Come e dove imparare

I principianti possono provare iniziando a pagaiare in ginocchio sulla tavola quando il mare è particolarmente calmo. Quando ci si sente pronti, si prova a farlo stando in piedi. Si deve restare al centro della tavola, con piedi paralleli, schiena dritta e ginocchia leggermente piegate. Esistono tuttavia diverse associazioni o stabilimenti che in riviera offrono corsi e tavole a noleggio.

Conerostyle

Portonovo, La Capannina +39 393 4876607

Marcelli di Numana, balneare NumanaBlu +39 371 3886693

Riderpoint

Portonovo +39 071 2861478

Da Marco

Sirolo +39 334 9342668

Horizon 36

Numana, balneare 12 +39 347 3479812

Il Corallo

Numana, balneare 9 +39 071 9330279

King Conero

Numana, balneare 14 +39 335 69 18 705 +39 349 4909582

La spiaggiola

Numana +39 071 7360271

Moki Club

Numana Spiaggiola, Porto Nord +39 333 2028111

Restyling

Numana, Zona avamporto SUD +39 329 4678595

Sirena

Numana, balneare 5 +39 339 7764271

Taunus

Numana +39 071 7391589

A causa dell'emergenza Coronavirus, si consiglia di contattare gli stabilimenti e associazioni per verificare l'offerta del servizio.