Smaltire l’abbuffata…aspettando il cenone: 5 attività perfette per tornare in linea

Smaltire il pranzo di Natale per prepararsi a quello di Capodanno. Lo avete già fatto? Bene. Siete in ritardo sulla tabella di marcia? Ecco gli esercizi che aiutano a salutare i chili di troppo in attesa del 31 dicembre. Prima di mettersi le scarpe da ginnastica però è bene ricordare qualche buona norma a tavola: abbondate di frutta e verdura di stagione, bevete tanta acqua e limitate grassi e zuccheri semplici prima della prossima abbuffata. Per il resto, palestre chiuse? No problem e nessun alibi.

Camminata veloce

Fate stretching, poi iniziate una camminata a passo veloce muovendo le braccia. Un’ora, dicono gli esperti, basta a bruciare fino a 300 calorie. Lungo il mare è ancora più bello, se siete più allenati potete praticare il jogging.

Biclicletta

La pedalata in bicicletta aiuta a mantenere attivi muscoli e attività cardiocircolatoria. Le calorie bruciate possono essere anche 800 in un’ora di attività, dipende dall’intensità dell’allenamento e dalla propria preparazione fisica. Strafare è controproducente e potenzialmente dannoso per la salute.

Nuoto

Lo sport completo per eccellenza, che in un ora può far bruciare anche 500 calorie. Preferibile la piscina, il mare a capodanno è un appuntamento social per temerari.

Tagliate la legna

Lo sport non è l’unico modo per tenersi in forma e bruciare calorie. Rocky Balboa, nel film Rocky IV, si allenava in russia correndo sulla neve ma anche tagliando la legna. Se non siete cardiopatici è un buon modo per smaltire le abbuffate. In un ora si possono eliminare quasi 10mila calorie.

Scale

Salire e scendere le scale del condominio per circa mezz’ora è una soluzione utile, certo non paragonabile al jogging