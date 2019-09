Il latinoamericano a misura di bambino, riparte la stagione di Kasino Latino

Ripartono i corsi di ballo per la stagione 2019/20 di Kasino Latino, la scuola di salsa cubana, salsa portoricana, bachata, kizomba, rumba e timba. Dalla prossima settimana via alle lezioni tra Ancona, Osimo e Castelfidardo, con possibilità di effettuare una prova libera insieme agli istruttori qualificati Marco Merra, Francesco Coronelli ed Emanuela Ciccarelli.

Il calendario

Salsa e Bachata

Ogni martedì, a partire dal 24 settembre, si terranno i corsi di Salsa & Bachata livello base (ore 21) e intermedio (ore 22) presso il circolo La Casetta in via Merloni 2, ad Ancona. Gli stessi corsi si svolgeranno anche il giovedì ad Osimo (dal 26 settembre) presso la parrocchia San Carlo in via Molino Mensa: alle ore 21 Salsa & Bachata base e alle 22 Salsa & Bachata livello intermedio.

Kizomba

A cominciare dal 27 settembre, lezioni di Kizomba base presso la palestra Fitness Square (via Farfisa 18, dietro il Decathlon) ogni venerdì alle ore 21. Corsi di ballo al via anche a Castelfidardo, ogni venerdì (dal 27 settembre) presso la Asd Little Company di via Donizetti 4: alle ore 18,30 la novità di quest’anno, Salsa & Bachata per bimbi. A seguire alle 21 Salsa & Bachata base e alle 22 Kizomba base.

Zumba e Gag

Dalla prossima settimana, tutti i martedì e giovedì dalle 18,15 alle 19,30 l’istruttore Marco Merra terrà lezioni di Zumba e Gag al Clan Dancing di Osimo (ex palestra Matthews di fronte al Decathlon, sulla Statale 16 km 309) con prova libera.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni, contattare la scuola di ballo Kasino Latino al 393.9686589 o al 348.8638743.

Le serate invernali

Stanno per riprendere anche le serate invernali di Kasino Latino: da domenica 22 settembre riparte la quinta stagione consecutiva al Sottovento di Marcelli di Numana, con cena su prenotazione e dopo cena a ingresso libero. Venerdi 27 ricomincia anche la stagione al Clan Dancing, con musica dalle 23, tre sale e un unico divertimento: latino, latin urban, sala happy revival e disco.

Crediti foto:

jccrockland.org

Pagina Facebook Kasino Latino

Gallery