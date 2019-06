Il Conero e le sue bellezze viste dalla Ebike, come partecipare al tour

Un tour alla scoperta di meravigliosi paesaggi delle Marche, degli odori e dei profumi inconfondibili delle campagne del Conero da una prospettiva tutta nuova! Il portale Lovely Ancona Experience propone per sabato 8 giugno un tour in Ebike ptra le stradine di campagna e percorsi fuoristrada alla scoperta degli scorci più belli e nascosti. La carovana attraverserà anche le vigne del territorio fino a raggiungere il mare per godere della bellezza della costa. La durata dell'escursione è stimata in 2 ore e mezzo e la presenza massima è di 12 persone. E' prevista anche una sosta con pic-nic tra i vigneti e gli uliveti della Fattoria le Terrazze dove sarà possibile degustare i vini della cantina e l’olio di produzione

Sabato 8 giugno ore 16.30 – Coppo di Sirolo

Cos'è incluso

- Noleggio e-bike FANTIC XF1 Performance (bi-ammortizzata)

- Casco e un comodo sellino in gel

- Una guida certificata

- Assicurazione danni contro terzi

Abbigliamento e attrezzatura suggeriti

L’abbigliamento deve consentire di pedalare senza impedimenti e non deve ingombrare, per questo si consigliano indumenti ergonomici, in materiale tecnico e indossati a strati. Zaino ergonomico e occhiali (da sole) possibilmente con forma avvolgente, utili per proteggersi da insetti, polvere, vento e sole.

Variazione o annullamento esperienza

Qualora le condizioni atmosferiche o altro non consentano un regolare svolgimento dell’esperienza in sicurezza, l‘attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida anche il giorno stesso dell’evento.

Informazioni

Per informazioni su costi e altri dettagli:

experience@lovelyancona.it

Tel. 351 0056812