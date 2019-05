In spiaggia con le gambe lisce, i segreti per la depilazione perfetta

Estate alle porte e ceretta quasi d’obbligo per molte ragazze e si, anche ragazzi. Sono sempre di più le persone che si liberano dei peli superflui con l’aiuto del rasoio, della ceretta o delle creme depilatorie. Qual è il metodo più efficace e allo stesso tempo sicuro? Dipende da vari fattori.

In caso di cute sensibile, con cerette ed epilatori elettrici, si è più esposti a follicoliti, (le fastidiose infiammazioni batteriche del follicolo pilifero). Chi invece soffre di vene varicose dovrebbe evitare la ceretta a caldo. Gli home device a luce pulsata, che hanno una potenza decisamente inferiore rispetto a quelli professionali, sono più efficaci sui peli scuri e pelle chiara, ma non sono indicati in caso di tintarella. Ecco allora una guida per aiutarti a individuare il metodo di depilazione e i prodotti perfetti