Capelli secchi e sfibrati, rigenerali con la birra

Difese immunitarie giù, stress o semplicemente troppe piastre ? I capelli pagano il conto. Fragili, secchi, sfibrati: come rimediare con procedure del tutto naturali.

Shampoo e maschere

lava i capelli con shampoo delicati e naturali, privi di profumi, parabeni, siliconi, coloranti e conservanti aggressivi;

dopo il lavaggio, applica sui capelli un balsamo formulato con ingredienti attivi idratanti, emollienti e nutrienti: i capelli secchi, infatti, sono spesso accompagnati da un cuoio capelluto ipersensibile, che necessita di prodotti lenitivi;

il gel all'aloe vera (purché naturale) può essere un ottima alternativa al balsamo senza risciacquo;

applica una maschera per capelli naturale pre o post shampoo, che sia profondamente nutriente ed idratante, 1 o 2 volte a settimana;

spazzola i capelli delicatamente, utilizzando strumenti professionali che non spezzino o danneggino i capelli (le spazzole Tangle Teezer sono tra le migliori sul mercato);

se necessario, integra la tua dieta con vitamine, biotina e/o cheratina o ricorri a prodotti topici a base di biotina e/o cheratina;

soprattutto d'estate, non dimenticare di proteggere i capelli dall'azione del sole, applicando spray o lozioni con filtri solari e sostanze idratanti.

I rimedi naturali

Ecco i rimedi naturali utilissimi per combattere i capelli secchi.

Oli vegetali

Gli oli vegetali per nutrire i capelli e combattere le punte secche e sfibrate - applica sulle punte ancora umide qualche goccia di olio di semi di lino, olio di canapa o olio di argan per dare nutrimento extra, o applicali una volta terminato lo styling per un effetto liscio, anti crespo e morbidissimo!

Birra

Se applicata sul cuoio capelluto, la lozione a base di birra conferisce alla chioma un aspetto luminoso, sano e vitale: mescola mezza tazza di birra con due tazze d'acqua, sciacqua le lunghezze con il composto, poi asciuga i capelli.

Massaggio nutriente

Prima dello shampoo, effettua un massaggio sui capelli umidi, soffermandoti attentamente su punte e lunghezze, con l'olio di semi di lino, ricco di proprietà antinfiammatorie e acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6.

Impacco

Fai bollire due tazze di acqua, aggiungi un cucchiaio abbondante di fiori di camomilla e lascia raffreddare, poi aggiungi un cucchiaio di aceto di mele e applica l'impacco sui capelli dopo lo shampoo e prima del balsamo.

Maschera idratante

Per nutrire e idratare i capelli, applica una maschera con miele e olio di oliva: mescola due cucchiai di miele e di olio extra vergine di oliva, applica il composto sui capelli senza strofinare e lascia riposare per almeno 15 minuti, poi risciacqua.

Maschera nutriente

Per capelli sani e brillanti scalda una piccola quantità di burro di karitè, applicala prima dello shampoo sulle punte e lascia riposare per almeno mezz'ora, poi risciacqua.