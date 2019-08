Tintarella perfetta: 4 trucchi per esaltare la tua abbronzatura

Ore e ore a godersi il sole di Portonovo, riviera del Conero e spiaggie a nord di Ancona. Ovunque siate a prendere la tintarella sappiate che per valorizzare l'abbronzatura esistono alcuni trucchi (nel vero senso della parola). Un buon mix di colori e l’aiuto del make up possono esaltare quanto già fatto dal sole e dalla crema.

Al bando i colori scuri

Sono i colori vivaci a valorizzare l’abbronzatura. Via al bianco abbinato al giallo, rosso o corallo. Ok anche ai colori fluo ma attenzione: bando al marrone, bordeaux e agli altri colori troppo scuri così come quelli troppo freddi.

Olio idratante

Idratare la pelle bevendo molta acqua e utilizzando oli specifici. Si può provare l'olio al mallo di noce, che funge da vero e proprio colorante naturale, capace di intensificare sensibilmente l'abbronzatura. Il tocco in più? Scegli un olio iridescente o una crema idratante con polveri scintillanti da stendere sulla pelle del corpo per un’abbronzatura by night ancora più intensa.

Un caldo make up

Per quanto riguarda il trucco, prediligi le formule waterproof se sei ancora in vacanza, mentre quelle idratanti e leggere sono più adatte in città.

Se l'uso del fondotinta su una pelle già colorata è opzionale, gli ombretti e la terra non vanno assolutamente dimenticati. Punta sugli eyeshadows capaci di esaltare la luminosità della pelle. In tal senso, sono perfetti i colori caldi e metallizzati, come l'oro, il bronzo o il rame. La nuance della terra va scelta in base al proprio grado di abbronzatura: vale sempre la regola di non esagerare con tonalità troppo scure e poco naturali. Infine, per il trucco labbra, scegli un gloss lucido rosato o color pesca.

Il tocco giusto

Se il colore dei vestiti può esaltare quello della pelle, altrettanto può fare lo smalto. Scegli manicure vivaci e colorate: via libera quindi a arancione, bianco, giallo e azzurro elettrico. Perfette anche le tonalità nude, più classiche e delicate.