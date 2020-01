Benessere dei bambini, arriva “Be Sprint”, incontri gratuiti con specialisti dell’infanzia

ANCONA - Il Comune di Ancona ha aderito al progetto “Be Sprint- Sperimentazione di pratiche innovative per lo sviluppo di una comunità educante e di servizi integrati per il benessere dei bambini” – promosso dalla Cooperativa Cooss Marche nell’ambito del Bando Nuove Generazioni 2016 – a valere sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” gestito dal’Impresa Sociale con i bambini.

Il progetto

Il progetto, dedicato al target 0-6 anni, rivolto all’inclusione e all’innovazione nei servizi all’infanzia, è realizzato in tutta la Regione Marche e coinvolge scuole, nidi infanzia, cooperative sociali, realtà territoriali. Gli interventi educativi interessano 36 strutture per l’infanzia in tutta la Regione. Le azioni progettuali sono volte alla promozione del benessere dei bambini, offrono opportunità di crescita sul piano motorio, cognitivo, emotivo, sociale e di apprendimento, rispondono ai bisogni delle famiglie più vulnerabili. Si valorizzano la continuità delle esperienze 0-6, incrementando il livello di integrazione dei servizi e la collaborazione tra i soggetti della comunità educante.

Consulenza alle famiglie

Sarà possibile effettuare degli incontri fatti di accoglienza e informazione offerti da un equipe di professioniste, logopedista, nutrizionista e pedagogista. Ad Ancona il servizio (gratuito) è offerto presso il centro polifunzionale “La Mongolfiera” – via Trieste, 24 nei seguenti giorni e orari:

22 gennaio 2020 – 12 febbraio 2020 – 11 marzo 2020 dalle h. 10,00 alle h.16.00