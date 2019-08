I disturbi alimentari nel bambini: quando rivolgersi allo specialista

I disturbi alimentari nei bambini possono nascondere problematiche più serie e, se non trattate, protrarsi negli anni successivi. Riconoscerli e affrontarli con un bravo medico specialista è la prima cosa da fare, ma spesso i sintomi non sono così chiari da far scattare il classico campanello d’allarme.

Qualcosa non va se…

Qualcosa non va nell’alimentazione del bambino quando compaiono questi sintomi:

- Rifiuto del cibo reiterato e in situazioni specifiche

- Estrema selezione degli alimenti (nei bambini più grandi): occhio al rifiuto anche solo di assaggiare alimenti nuovi

- Disfagia funzionale: il bambino mostra parziale rifiuto del cibo per paura di vomitare o soffocare, anche se non ha patologie particolari

I disturbi alimentari più frequenti

• disturbo della nutrizione: in cui il bambino non riesce ad assumere la quantità e la qualità di nutrienti necessarie al suo sviluppo, andando incontro a problemi della crescita;

• comportamento “pica”: ossia l’abitudine che hanno alcuni bambini di ingerire sostanze non commestibili, come i sassi o la sabbia;

• disturbo di ruminazione: un problema legato a frequenti episodi di rigurgito, da ricollegare però unicamente a disturbi comportamentali e non a malattie, come il reflusso gastroesofageo.