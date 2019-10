Il farmaco rosso dai mille benefici, perché bere una spremuta di melograno

Non solo castagne, l’autunno è anche la stagione del melograno. La sua caratteristica di crescere in ambienti sia caldi che miti lo ha reso praticamente onnipresente. Ma si dice melograno o melagrana? Sono due cose distinte: la melagrana infatti, detta anche granata, non è altro che il frutto del melograno ed è proprio lei a offrire i benefici. Uno dei modi migliori per consumarla è tramite una spremuta, che potete chiedere praticamente in qualsiasi bar.

I benefici

La melagrana è ricca di vitamina c ed è ideale per prevenire l’influenza. Questa però è solo una delle proprietà. Il frutto è anche un ottimo alleato contro i problemi della menopausa, del cuore, intestino (gastroprotettore), cartilagini, sangue (anticoagulante) e secondo alcuni studi è utile nella prevenzione dei tumori (specialmente quello al seno grazie all’acido punico).

Le proprietà nutritive

In un etto di melagrana ci sono circa 70 chilocalorie. Oltre alla vitamina C è un buon concentrato di vitamine A, E, K.