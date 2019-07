Frullati, frappè e smoothie: 5 ricette per rinfrescare e gustare l'estate

Gelato sì, ma l’estate è anche la stagione dei frullati. Freschi, salutari e buoni, regalano all’organismo le giuste vitamine e antiossidanti grazie alla frutta fresca di cui sono composti. Il bello? Possono essere consumati in qualunque momento della giornata e vi proponiamo 5 ricette gustose. Prima però bisogna fare alcune distinzioni:

Smoothie: è una bevanda vitaminica composta da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Essendo quasi del tutto priva di liquidi, si presenta sotto forma di purea dalla consistenza densa e ha un ridotto contenuto calorico. Quando non è indicato diversamente, per ottenere uno smoothie basterà frullare assieme gli ingredienti per 60 secondi alla velocità massima del vostro frullatore; inoltre fai sempre molta attenzione che la frutta sia ben matura, altrimenti rischi che il sapore tenda ad essere asprigno.

Frullati: sono i parenti più golosi degli smoothie, contenendo una base di latte, yogurt o gelato.

Frappè: presenta al suo interno ghiaccio tritato, ideale quindi per le serate estive.

Tutto chiaro? Bene, ora arriva il bello!