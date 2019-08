Proprietà e benefici della carota: ecco perché consumarla cruda

Sgranocchiare una carota cruda è salutare oltre che piacevole. Questo vegetale, concentrato di vitamine C, B1, B2, PP, D ed E ha diverse proprietà da non sottovalutare: protegge dal colon irritabile, difende le vie respiratorie dalle infezioni e rafforza le difese immunitarie.

Fa bene per:

- Mantenimento della pelle tonica

- Favorisce l’abbronzatura

- Protegge la retina

- Depura il fegato

- E’ un antinfiammatorio naturale

- E’ un antiossidante

- Rinforza le ossa

- Pulisce la dentatura

Le carote crude

Ben lavate e sbucciate possono essere un ottimo spuntino, perfetto anche quando c’è la classica voglia di “sgranocchiare qualcosa”. Basta una carota per assumere la dose giornaliera raccomandata di betacarotene. L’alta presenza di sali minerali rinfresca e tonifica l’organismo. Non solo: essendo composta per la maggior parte da acqua, contiene una dose minima di calorie (circa 30 per 100 grammi) e quindi è adatta agli attacchi di fame

Centrifugato

Un centrifugato di carote la mattina, a digiuno, regala la giusta dose di antiossidanti e facilita il lavoro del colon

La carota nell’estetica

La carota è anche la base di alcune maschere di bellezza: rigeneranti: il portale Melarossa suggerisce alcuni abbinamenti come mezza carota cotta al vapore e un cucchiaio di olio di mandorle per illuminare la pelle (sulla quale il composto andrà applicato per 15-20 minuti).