Arance, tesori dell'inverno: benefici, conservazione e idee per consumarle

Venti tipi diversi, mille benefici. Le arance sono il vero tesoro del periodo freddo e il loro succo è un farmaco naturale contro i malanni di stagione grazie alla vitamina C (53mg per 100 grammi a seconda delle varietà). Un’arancia, o ancor meglio una spremuta al mattino, aiuta però anche a combattere l’invecchiamento, aiutare nella prevenzione del cancro e stimolare la diuresi. Il periodo natalizio è l’ideale per consumare le arance, che esprimono il loro massimo potenziale fino alle soglie della primavera. L’apporto calorico è pari a circa 40 kcal ogni 100 grammi. Un etto di arance contiene circa 9 mg di zuccheri. I benefici sono quelli elencati di seguito:

Le arance sono nemiche di...

- Stress: l’acido folico, contenuto nelle arance come in alcuni legumi e frutti tropicali, aiuta a tenere lontana la stanchezza, la cefalea e lo stress. Queste proprietà lo rendono il frutto perfetto per le donne in gravidanza.

- Cancro: La vitamina C combatte i radicali liberi e alcuni studi hanno dimostrato che le arance rosse hanno un potere antitumorale.

...e amiche di:

Sistema immunitario: è l’effetto più noto delle arance. La vitamina C è uno dei migliori antidoti all’influenza e al raffreddore. Basta consumare una spremuta di arance al giorno.

Ossa: Le arance contengono anche calcio, che contribuisce a rafforzare l’apparato osseo.

Cuore: oltre alla vitamina C le arance sono ricche di vitamina B1, alleata della circolazione sanguigna e quindi della funzionalità del cuore. La presenza di esperidina inoltre aiuterebbe a mantenere stabili i livelli di colesterolo.

Pelle: le proprietà antiossidanti delle arance aiutano a difendere la pelle durante l’esposizione alle intemperie, allo smog e agli effetti del tempo.

Digestione : i 2,4 grammi di fibre contenuti in 100 grammi di arance aiutano a stimolare il transito intestinale e aumentare il senso di sazietà.

Come consumarle

- Spremute

- Spicchi nelle insalate

- Marmellate

- Bucce di arancia come aromatizzante

Conservazione

Le arance possono essere ben conservate a temperatura ambiente per circa una settimana, lasso temporale che si raddoppia con la conservazione in frigorifero.