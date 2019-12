Benemerenza 2019 all'Associazione Terzavia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Domenica scorsa, 15 dicembre, al Fortino di Portonovo si è svolta l’annuale festa degli auguri dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana, che l’anno scorso ha festeggiato il ventennale della sua attività in difesa di questo simbolo gastronomico della città. Come ogni anno, l’Accademia ha anche attribuito una benemerenza ad un’associazione che si è distinta per la sua opera sul territorio: quest’anno la scelta è caduta sull’Associazione di volontariato Terzavia, attiva in Ancona da quasi venti anni, come riconoscimento al suo lavoro di accoglienza e supporto a soggetti svantaggiati, rivolto soprattutto alle donne di origine straniera. Un lavoro difficile svolto, come dice la motivazione, “con grande amore, passione e professionalità”.

