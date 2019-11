Eleganza di ispirazione contemporanea, CRN svela le forme del suo nuovo gioiello

CRN rivela i primi dettagli relativi allo scafo numero 138, attualmente in costruzione presso il cantiere. Il nuovo yacht one-off è frutto della collaborazione tra CRN, Omega Architects, che si occupa degli esterni, e Pulina Exclusive Interiors, che cura gli interni. Con i suoi 62 metri, CRN M/Y 138 si caratterizza per le linee filanti e sportive dello scafo, tratto distintivo dello stile di Frank Laupman, alla guida dello studio di design olandese di Omega Architects. L’unicità di questo megayacht risiede anche nella inconfondibile vocazione alla vita di bordo, declinata negli spazi abitativi interni e risultato della profonda esperienza dello studio italiano di design e architettura Pulina Exclusive Interiors.

Il layout dello yacht è stato studiato per valorizzare gli spazi e il loro utilizzo, nonché il raffinato decoro delle pareti, che cattura immediatamente l’attenzione quando si sale a bordo. Le ampie zone living e dining, così come la suite armatoriale e le cabine, riflettono una concezione evoluta e contemporaneo dell’abitare, in cui il comfort è arricchito da dettagli ricercati, materiali preziosi e una palette di colori che richiama toni naturali. Le ampie finestrature, come quelle a 180° della suite armatoriale, regalano la massima luminosità a ogni ambiente, oltre a offrire una vista mozzafiato sul mare e sull’ambiente circostante, esaltandone così la natura esplorativa. L’area living del ponte principale spicca come l’espressione più dirompente del carattere di questo 62 metri: in un unico ambiente sono racchiusi tutti gli elementi stilistici e iconici che danno forma al design dello yacht. Dal main salon alla Owner Suite, CRN M/Y 138 rappresenta in ogni particolare la perfetta unione tra la ricercatezza e l’eleganza dei materiali e la contemporaneità delle linee e delle forme degli spazi. Oltre a questo 62 metri, CRN ha attualmente in costruzione altri 3 yacht fully custom: CRN M/Y 137 62 metri, CRN M/Y 139 70 metri e CRN M/Y 141 60 metri.