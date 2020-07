Il Wine Not? torna in versione summer edition, format più snello ma stessa anima

ANCONA - Nuova formula stessa anima per il Wine not? di Ancona, che riapre lunedì 20 luglio con un format più smart e dinamico, mantenendo la sua identità di luogo dove vino e cibo si incontrano. Dopo il lungo periodo di chiusura legato all’emergenza Covid, il locale del Grand Hotel Palace, con vista mozzafiato sul mare, riparte in versione summer edition. Nessuno stravolgimento, ma piccoli cambiamenti per continuare a garantire un’offerta enogastronomica d’eccellenza in completa sicurezza.

Un menu più snello ma con frequenti variazioni e consultabile, insieme alla carta dei vini, direttamente dal proprio smartphone attraverso un QRcode. Queste le principali novità della speciale stagione, di cui il vino, attorno al quale ruoteranno i piatti dello chef Leonardo Castaldi, resta protagonista indiscusso. Tra le portate non mancheranno i cicchetti della tradizione locale, le originali ricette ispirate ai sapori del territorio e i panini gourmet, mentre il formato digitale di menu e lista dei vini sostituirà il vecchio cartaceo: una scelta in linea con i cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria, adottata per offrire un’ulteriore attenzione e tutela alla salute di commensali e lavoratori. Il personale di sala accoglierà la clientela consigliando gli abbinamenti tra le proposte culinarie e il ricchissimo assortimento di etichette, Umani Ronchi in testa, di cui il Wine Not?, di proprietà dell’azienda vitivinicola marchigiana, dispone.

L’esperienza enogastronomica potrà essere vissuta anche dagli ospiti del Grand Hotel Palace, attraverso un menu degustazione che rientra in uno speciale pacchetto room & dinner. Il locale aprirà alle 19.30. Sarà possibile fermarsi per cena o restare solo per l’aperitivo, occasione quest’ultima per assaggiare uno dei numerosi cocktail della drink list a cura del bartender Davide Piscopo.