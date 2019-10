Viva Servizi alla Mezza Maratona di Ancona

ANCONA - Viva Servizi corre veloce alla Mezza Maratona di Ancona in programma domenica 27 ottobre. L’azienda infatti metterà a disposizione per la durata della gara che scatterà dalle ore 9.00, due totem Viva Servizi più altri erogatori con rubinetti multipli, appositamente installati in vari punti del percorso così da azzerare il consumo di bottiglie di plastica in occasione dell’importante evento sportivo e ricreativo.

Gli stessi totem sono già stati messi a disposizione in occasione della Marathon Kids dedicata ai più piccoli. Sono proprio i più giovani i destinatari principali della campagna di comunicazione con la quale Viva Servizi sta mettendo a disposizione i totem all’interno delle principali iniziative di alcuni dei 43 comuni nei quali offre il suo servizio di distribuzione dell’acqua. Per Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi, “il binomio sport-ambiente è già vincente perché si tratta di due petali dello stesso fiore. Se ad essi aggiungiamo anche la sostenibilità nell’organizzare eventi che non impattino sulla natura e nei quali i più giovani imparino a non sprecare l’acqua e a produrre meno rifiuti da imballaggio possibili, ritengo che avremo raggiunto tutti un importante obiettivo ed avremo reso un significativo servigio al loro futuro”.

La mezza maratona di Ancona è da considerarsi una delle tappe del road-show ideato da Viva Servizi che nel territorio della provincia di Ancona ha già toccato molti comuni, da Polverigi a Camerano, Jesi, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Arcevia e che, dopo la Mezza Maratona di Ancona, proseguirà ancora. “Questo percorso di conoscenza e consapevolezza nasce con l’intento di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente e che si pone obiettivi di formazione e informazione ai cittadini di oggi e di domani su quanto facciamo per garantire l’erogazione di un’acqua controllata e di ottima qualità” – ha concluso Clementi.