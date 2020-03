Prorogata al 5 aprile la scadenza del concorso per famiglie #IoLavoleMani

ANCONA – Il termine ultimo per partecipare al concorso #IoLavoleMani organizato da Viva Servizi in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua previsto è stato posticipato di una settimana.

C’è tempo quindi fino a domenica 5 aprile per le famiglie dei 43 comuni del territorio servito per realizzare un disegno o comunque un’opera ispirata dal titolo #IoLavoLeMani, e postare la foto del manufatto sulla pagina Facebook DidatticaViva.it. La foto che riceverà il maggior numero di “like” vincerà un tablet da 10’’ ma lo stesso premio andrà anche al manufatto più originale che verrà scelto dalla stessa Viva Servizi Spa. «In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua – ha detto il Direttore Moreno Clementi - in questi anni abbiamo organizzato molte iniziative formative e informative dedicate ai giovani e giovanissimi che quest’anno per l’emergenza #Coronavirus ovviamente non sono state possibili attuare».

«Con il concorso #IoLavoleMani abbiamo inteso coinvolgere comunque i ragazzi e con questa proroga di una settimana ci sarà tempo per molti altri di partecipare». «C’è bisogno di un po’ di leggerezza in un momento tanto buio – ha concluso Clementi - e i bambini coi loro disegni colorati trasmettono tanta speranza che #PrestoCeLaFaremo»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.