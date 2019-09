Un venerdì "fuori dagli schemi" per gli imprenditori Facciamo31

Oltre 80 gli imprenditori riuniti lo scorso venerdì da Facciamo31 per la ripresa delle attività di Alta Formazione, nell’Auditorium della Casa Editrice Eli- La Spiga di Loreto. Una giornata di grande valore per le aziende che hanno partecipato, con gli interventi “fuori dagli schemi” di 4 aziende, tra start-up e multinazionali del nostro Paese, che hanno trasmesso alla platea i metodi e gli strumenti con i quali accrescere le prestazioni e la produttività delle aziende partendo dall’organizzazione e della valorizzazione delle proprie Risorse Umane, i veri driver strategici delle imprese. Un know-how quello che è emerso venerdì che, condiviso da 4 top manager di grande spicco, potrà essere speso da subito all’interno di qualsiasi organizzazione a vantaggio del tessuto imprenditoriale di tutto il territorio, e non solo. L’acquisizione di nuovi strumenti operativi e l’apertura a diverse modalità lavorative va inteso come un “plus" non solo per le aziende aderenti ma anche per tutti i loro stakeholder e partner aziendali, un network che va a costituire e a coprire un'intera area territoriale.

L’evento "Pensare out of the box” è stata una giornata di Alta Formazione, che ha aggiunto un nuovo tassello alla formazione delle imprese, realtà che lavorano costantemente alla loro competitività in vista di un futuro che possa risultare sempre più certo e chiaro. Le imprese reagiscono, al clima di incertezza e di disillusione che era stato diffuso dalla crisi economica, ricorrendo ad un nuovo alleato. L’Alta Formazione risulta, per gli imprenditori che scelgono di abbracciarla, una nuova muscolatura che rafforza un scheletro imprenditoriale già solido per l’esperienza accumulata e per la creazione di prodotti e servizi d’assoluta eccellenza. Il prossimo appuntamento con l’Alta Formazione Facciamo31 sarà il Seminario2019 dal titolo “i clienti", una enorme opportunità per le aziende in cui, verranno riuniti a Pesaro, i migliori top manager del Paese attorno al tema della gestione del cliente, dalla sua acquisizione sino alla fidelizzazione. Un incontro di grandissimo spessore ed eccezionalmente gratuito ma con prenotazione obbligatoria.