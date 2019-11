Topcon inaugura la nuova sede ad Ancona

ANCONA – Topcon Corporation è una multinazionale con oltre 4.900 dipendenti in tutto il mondo che, credendo nelle potenzialità del tessuto imprenditoriale marchigiano, ha investito in questo territorio attraverso l‘acquisizione di un‘azienda che per più di 30 anni era stata il suo distributore per l’Italia, con l‘obiettivo di valorizzarne il know-how, rinforzarne il portafoglio clienti, farne crescere la riconoscibilità ed esaltare l‘appartenenza al tessuto locale. Si tratta di un‘operazione che si sta rivelando un successo perché pensata e costruita con una metodologia vincente. Uno degli elementi basilari è l'integrazione della cultura imprenditoriale del territorio con le metodologie e gli approcci sviluppati da strutture multinazionali.

Da qui la volontà, giovedì 21 novembre dalle ore 17.00 in occasione dell‘inaugurazione della nuova sede in Via Caduti del Lavoro 40 ad Ancona e del tradizionale taglio del nastro, di riflettere proprio sulle modalità di pianificare tali operazioni, scongiurando timori e diffidenze attraverso un momento seminariale di confronto e approfondimento con la partecipazione di molti imprenditori, clienti e fornitori, che trasmetta una best practice di sicuro valore. Il convegno prevede gli interventi di Marco Pagni Frette, Direttore Generale di Topcon Positioning Italy, Gianluca Calvani, Esperto in Riorganizzazione di Impresa, e Michele Mencarelli, Presidente di Confapi Ancona, associazione di imprese a cui Topcon Positioning Italy aderisce.