Tra design e filosofia circolare: gli pneumatici usati rivivono grazie a due imprenditori jesini

JESI - Portapenne, portachiavi, ma soprattutto zaini da viaggio, borsoni, trolley e accessori per la moto e per tutti i giorni, per uomini e donne che vivono “green”. Tutto questo è Roy Rebel, il marchio creato da Center Gomma, azienda di Jesi, dove uno pneumatico usato, grazie a competenza, esperienza e passione, si trasforma in qualcosa di totalmente nuovo. A dare vita a tutto questo Gabriele e Gianluca Baioni, i titolari dell'azienda, che hanno scommesso sull'economia circolare, sul riciclo, sull'abbattimento degli sprechi. «La nostra idea – spiegano i titolari della Center Gomma - era quella di creare nuovi ed esclusivi oggetti nel settore motorbike, del merchandise e della moda, in grado di distinguersi per originalità e design, utilizzando questo innovativo “materiale”. Avvalendoci della nostra quarantennale esperienza nel settore progettazione e produzione di mescole in gomma, abbiamo iniziato a testare i primi composti provenienti dal mondo del riciclo dello pneumatico».

La storia

Cresciuti immersi nella natura delle colline marchigiane, ed ispirati dalla vita di campagna e da un padre viaggiatore, i due fratelli si specializzano nel riciclo di gomma di origine pneumatica, diventando leader del settore. Dal 1984, ormai, sono un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Un imprenditore, del resto, è per metà pragmatismo e, per l'altra metà, fantasia. Proprio questo secondo elemento, indispensabile per evolversi, ha spinto Gabriele e Gianluca ad osare. I due fratelli scoprono la possibilità di impiegare lo pneumatico riciclato anche in altri settori e contesti. Inventano così una innovativa mescola, il Cummis, un combinato esclusivo, composto per il 60% da gomma riciclata. Il materiale, proveniente da aziende quali Goodyear, Michelin, Pirelli, Bridgestone, viene depurato e lavorato in modo tale da ottenere un prodotto unico ed originale, affascinante da vedere e da usare, totalmente impermeabile ed ammaliante allo stesso tempo. E lanciano Roy Rebel, il marchio che contraddistingue queste vere e proprie creazioni “artistiche”, ciascuna impercettibilmente differente dall'altra perché figlia di un accurato lavoro artigianale, da usare nella vita di tutti i giorni.