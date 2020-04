AnconAmbiente ritirerà i rifiuti anche il Primo e quattro maggio

ANCONA – AnconAmbiente comunica che in occasione delle festività del Primo maggio festa dei lavoratori e il 4 maggio San Ciriaco Patrono di Ancona le attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento non subiranno alcun tipo cambiamento rispetto al calendario previsto. Si lavorerà, quindi, in maniera regolare, rimangono invece chiusi almeno sino al 4 maggio i CentrAmbiente e gli Uffici al il pubblico, i quali, peraltro, potrebbero allungare la loro chiusura in base ad eventuali e nuove disposizioni di legge.

Dopo aver riattivato il servizio di ritiro sfalci e potature 15 giorni or sono è tornato, oggi, perfettamente operativo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti attraverso il numero gratuito da rete fissa 800.680.800 che risponde con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.45; per tutti coloro che vogliono telefonare attraverso un cellulare è possibile utilizzare il numero per la telefonia mobile + 39 071. 2809.809 (chiamata a pagamento secondo la tariffazione prevista dal proprio gestore mobile). Infine è possibile prenotare con un semplice sms il servizio di ritiro gratuito di ingombranti, sfalci e potature e big bag a domicilio. Il numero da digitare è il 340.9931825 e nell’oggetto del testo va semplicemente specificato la tipologia di ritiro (per esempio Ritiro Ingombranti). Per tutti coloro che necessita di informazioni è possibile scarica la APP dell’azienda Junker o consultare il sito www.anconambiente.it