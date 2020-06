Porti, dal progetto Frame(s)Port mezzo milione di euro per Gabicce-Numana

Mezzo milione di euro per i porti di Numana e Vallugola di Gabicce grazie alla Svim (Agenzia di sviluppo delle Marche) e al progetto europeo Italia-Croazia 'Frame(s)Port'.

«Iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro di questi mesi- spiega in una nota l'amministratore unico di Svim Gianluca Carrabs- e lo facciamo con un progetto legato alla blue economy e alla portualita' marchigiana in chiave macroregionale. Un finanziamento di quasi mezzo milione di euro per i porti turistici di Gabicce e Numana che potranno migliorare qualita', sicurezza e sostenibilita' ambientale dei servizi dei loro approdi. Il progetto, che prendera' avvio ufficiale nel mese di giugno, offrira' diverse opzioni per poter efficientare dal punto di vista della sostenibilita' queste due importanti marine marchigiane».