Apre il PetStore di Conad, darà lavoro a 5 persone e raccoglierà cibo per gli animali

Apre sabato 30 novembre a Pesaro, presso l’Iper Conad, il primo PetStore Conad nelle Marche. Il format dedicato agli animali domestici e di compagnia. si sviluppa su una superficie di oltre 340 mq, dà lavoro a 5 persone ed è aperto dal lunedì al domenica dalle 8,30 alle 21.

Ampia l’offerta con oltre 6 mila prodotti, a cui si aggiungono servizi come i consigli per la cura e il benessere, l’incisione delle medagliette, la bacheca per annunci e tanti altri, oltre al box per la donazioni di alimenti a canili e gattili locali. Il Pet Store è il primo a marchio Conad nelle Marche e si aggiunge ai 38 aperti in altre città italiane. L’inaugurazione del punto di vendita è prevista sabato alle ore 8,30 e a tutti i presenti sarà offerta una borsa spesa riutilizzabile realizzata in tessuto.

«Grazie a un accordo con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente – che riunisce oltre una quarantina delle più importanti realtà nazionali, tra cui Enpa, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Lav, Oipa e Lega del Cane - fa sapere l'azienda - i clienti potranno aiutare in modo concreto gli animali meno fortunati. All’interno è infatti presente un corner della Federazione per la raccolta di alimenti destinati a cani e gatti in difficoltà, ospitati nei canili, gattili e nei rifugi sparsi su tutto il territorio nazionale e gestiti dalle diverse associazioni animaliste aderenti».