Pallavolo, i campioni del mondo della Lube Volley si curano con il laser made in Italy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I campioni d’Italia, d’Europa e, da qualche ora, del mondo, si meritano le migliori tecnologie riabilitative disponibili sul mercato per recuperare dagli acciacchi e superare gli infortuni nel minor tempo possibile. È con questi presupposti che Mectronic, azienda leader nella tecnologia laser al servizio della riabilitazione, vuole celebrare la vittoria nel Mondiale per Club della Cucine LUBE Civitanova, che l’8 dicembre ha sollevato la coppa più prestigiosa della disciplina dopo aver trionfato nella finale di Betim, in Brasile, dove ha battuto per 3-1 i temibili padroni di casa del Sada Cruzeiro. Uno straordinario traguardo che va ad arricchire un palmares di tutto rispetto, composto da 5 scudetti, 2 Champions League, 5 Coppe Italia, 3 Coppe Cev, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe italiane, che rendono la squadra marchigiana la squadra più titolata degli ultimi 20 anni. Prestazioni superlative rese possibili anche dalle avveniristiche tecnologie laser di Mectronic, che ha messo a disposizione dello staff medico della società biancorossa la Theal Therapy, la terapia laser made in Italy che da anni rappresenta uno strumento all’avanguardia nonché una vera e propria metodologia curativa dei campioni alla portata di tutti, e la Doctor Tecar, terapia che stimola i naturali processi rigenerativi e di autoriparazione dell’organismo. Terapie che hanno permesso ai giocatori della Cucine LUBE Civitanova di recuperare velocemente le condizioni ottimali e mantenere la migliore forma fisica. “Ci congratuliamo vivamente con il team della Cucine LUBE Civitanova per lo straordinario traguardo raggiunto e siamo orgogliosi di aver fornito allo staff medico di una grande realtà nel campo della pallavolo maschile e internazionale le nostre apparecchiature per la riabilitazione – ha spiegato Ennio Aloisini, CEO di Mectronic – Ma non è tutto: la Theal Therapy, oltre a curare i più forti campioni del panorama sportivo mondiale come i giocatori biancorossi, nuovi campioni del mondo, è davvero la terapia laser per tutti. Questa metodologia sempre più spesso viene utilizzata con ottimi feedback in ambiti e discipline molto diversi tra loro: dal trattamento delle patologie di un atleta quali tendiniti e lesioni muscolari, al trattamento del dolore di un paziente amputato di arto inferiore; dalla cura delle ulcere cutanee e diabetiche al trattamento conservativo delle patologie della colonna, come ernie, lombosciatalgie e radicolopatie”