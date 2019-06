Oltre il bilancio, un evento business con manager internazionali

Dopo la rilevante esperienza dello scorso ottobre con il seminario 2018 Facciamo31, l’evento che ha richiamato oltre cinquecento imprenditori nella splendida cornice di Villa Gazzani, l’alta formazione torna a Civitanova, anche stavolta palcoscenico di un evento business di grande spessore: il Workshop specialistico “Oltre il bilancio”. Questa volta, il 14 giugno, l’evento Facciamo31 sarà un Workshop intensivo, in cui le metodologie operative di alcune tra le multinazionali più importanti al mondo (Procter&Gamble, Jaguar Land Rover, SGK Consumer Healthcare e Poltrona Frau), saranno condivise alla classe esclusiva di imprenditori presente. A dirigere l’evento, saranno direttamente coloro che hanno sperimentato e dimostrato l’efficacia e la risolutezza di tali strategie in pieno stile Facciamo31, manager che hanno saputo distinguersi, affronteranno il tema del bilancio sulla base delle loro esperienze lavorative in azienda. Sarà un’occasione per conoscere le tecniche e gli strumenti più efficaci a livello internazionale.

Il prossimo appuntamento di Civitanova, dimostra come l’alta formazione stia entrando in maniera sempre più decisiva all’interno del tessuto imprenditoriale marchigiano, sono in aumento le realtà che ricorrono alla formazione interna ed alla consulenza per chiarificare e riposizionare il proprio business rispetto ai propri obiettivi. La formazione viene vista, ogni giorno di più, come un volano in termini economici e finanziari, un investimento indispensabile per la crescita delle aziende. La location, per l’occasione, sarà una tra le più interessanti realtà d’artigianato del territorio civitanovese, Eurosuole Spa, un’azienda che ha fatto della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, i valori fondanti dell’intera organizzazione prima ancora che questi diventassero consuetudini in ogni realtà imprenditoriale. All’evento, parteciperà una platea selezionata di imprenditori, per garantire la massima operatività ed efficacia dell’attività pratica che sarà svolta. I top manager, speaker della giornata, forniranno ai presenti consulenze personalizzate volte alla massima resa delle organizzazioni. L’attività di networking farà da sfondo all’intero incontro, realtà imprenditoriali diverse potranno confrontarsi sedute allo stesso tavolo, un modo per conoscere e farsi conoscere.