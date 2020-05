Colazione in camera e kit di cortesia con mascherine, il Grand Hotel Palace si apre alla Fase 2

Ricevimento aperto, prenotazioni di nuovo disponibili. Un segno tangibile sulla strada del ritorno alla normalità arriva dal Grand Hotel Palace di Ancona che da lunedì 25 maggio riapre la struttura su Lungomare Vanvitelli dopo il periodo di lockdown dell’emergenza sanitaria. «Il nostro territorio ha saputo affrontare l'emergenza sanitaria ed è pronto per questa fase di rinascita – spiega Michele Bernetti, proprietario della storica struttura anconetana – il 90% delle attività sono ripartite e presto i nostri borghi, il nostro mare e i nostri posti torneranno a essere di tutti. Crediamo nella ripresa. Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli per dare ai nostri ospiti un servizio in tutta sicurezza e serenità. Questa apertura è un segnale positivo verso il ritorno alla normalità dopo i mesi dell’emergenza».

Tutte le misure di sicurezza sono state pensate per coniugare l’attenzione con l’accoglienza. In questa prima fase la prima colazione sarà servita gratuitamente in camera. Room service previsto anche, su richiesta, per la cena. Per gli ospiti in arrivo che ne sonno sprovvisti è anche stato previsto un kit di cortesia con mascherina (il cui uso negli spazi comuni dell’albergo è obbligatorio) e disinfettanti. Tutti gli ambienti e gli arredi saranno sanificati quotidianamente con ozono e attrezzature specializzate. Aperta anche la palestra che può essere utilizzata solo su prenotazione. Una bella notizia per il centro storico del capoluogo dorico. Il Grand Hotel Palace, con 39 camere e 4 suite tematiche, affacciato tra il porto e la città, giusto tre anni fa era stato riaperto dopo un ottimo restyling all’insegna della modernità e della funzionalità. Uno dei maggiori protagonisti dell’ospitalità dorica. Ora, a tutto questo e alla consueta cura e calore del servizio, si aggiungono anche il rispetto e la sicurezza.