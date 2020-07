Fresco Market rafforza la presenza nelle Marche, nuova apertura ad Osimo

La nuova catena di supermercati Fresco Market ha scelto Osimo, lungo la SS16 Adriatica al km 311, per aprire il suo 50° negozio. Il punto vendita segue la tendenza del negozio di prossimità, con uno spazio di vendita di circa 160 mq, trasformando il concetto della classica spesa in un’esperienza più semplice e familiare, per incontrare da vicino le esigenze di tutti i consumatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il layout scelto richiama, infatti, il classico mercato rionale ma con la funzionalità e le comodità di un supermercato moderno. Fresco Market predilige il Made in italy, per questo più dell’80% dei prodotti è di origine italiana. L’accesso alle offerte è riservato ai clienti possessori della fidelity card, da registrare online sul sito dell’insegna o presso il punto vendita. I negozi hanno aperto le porte ai clienti oggi giovedì 9 luglio.