Dalla teoria alla pratica, l’alta formazione di facciamo31 si riconferma

“Domandarsi cosa fare di diverso per ottenere cose diverse”, queste, le parole del Dott. Gianmarco Cicuzza, CFO Jaguar Land Rover, alla fine del suo intervento rivolto ad una classe esclusiva di imprenditori, che ha partecipato al Workshop specialistico Facciamo31 “Oltre il bilancio”, lo scorso venerdì. In platea, aziende provenienti da tutte le Marche, che hanno messo in pratica nel pomeriggio, i metodi condivisi dai manager operativi di Facciamo31. Numerosi i feedback raccolti durante la giornata: “Il bilancio è pieno di sfaccettature che sottovalutiamo fino a quando il suo risultato finale non è soddisfacente” questa, la testimonianza di uno degli imprenditori presenti. “Dietro al bilancio c’è coordinamento, coordinazione e condivisione con il proprio team”, le parole di un’imprenditrice in aula, secondo cui una volta fissato un traguardo è fondamentale sincronizzarsi con i propri colleghi per raggiungerlo insieme. Tre, i top manager scelti da Facciamo31 che hanno guidato l’incontro: l’Ing. Nadia Delnevo, Southern Europe Analytics Manager presso GSK; il Dott. Gianmarco Cicuzza, CFO presso Jaguar Land Rover; l’Ing. Corrado Cingolani, ex Direttore della divisione Interiors in Motion e ora consulente Facciamo31.

Il tema della giornata è stato “il bilancio”, definito come un fondamentale mezzo analitico e punto di partenza per impostare la propria strategia aziendale. Le metodologie operative delle multinazionali, esposte dai manager alla platea, sono state calate all’interno delle grandi e piccole realtà marchigiane, iniziando sin dal primo pomeriggio a portare nella propria azienda nuovi percorsi d’azione efficaci per il raggiungimento dei propri obiettivi. Il Workshop, è stato organizzato da Facciamo31, azienda di alta formazione, composta dai migliori esperti, consulenti e manager del nostro Paese, ed ha registrato un grande entusiasmo da parte dei partecipanti. Questo dimostra come ci sia oggi, da parte del tessuto imprenditoriale, la volontà di evolvere e crescere, mediante la formazione, in modo tale da diventare sempre più consapevoli ed efficaci rispetto ad un mercato complesso e sfidante come quello attuale. L’evento si è tenuto presso Eurosuole Spa, azienda del civitanovese, che ha accolto gli imprenditori nel suo auditorium e nelle diverse sale conferenze, ambienti che raccontano una storia di tradizione e classe. Il fondatore Germano Ercoli ha salutato gli imprenditori presenti, raccontando quello che è il suo punto di vista imprenditoriale in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da sfide ed esigenze in continua evoluzione, ed ha guidato i partecipanti in una visita, laddove le idee assumono una forma, nei locali produttivi della sua azienda.