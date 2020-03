Formazione direttamente da casa, al fianco dei migliori top manager internazionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Investire il proprio tempo in maniera produttiva con il supporto dei Top Manager provenienti dalle realtà più competitive al mondo: questo l’obiettivo di Facciamo31, che sta continuando a sostenere ed affiancare il tessuto imprenditoriale italiano in questo momento di profondo cambiamento che sta coinvolgendo l’intero mondo. Gli eventi di Alta Formazione aziendale, che mensilmente portano nelle Marche i migliori Top Manager internazionali per condividere nozioni e strumenti operativi con l’imprenditoria locale, sono ora disponibili in remoto, direttamente da casa.

La Scuola di Impresa Facciamo31 ha deciso di continuare a portare valore alle organizzazioni, rendendo disponibili a tutte le aziende, una ricca raccolta di video-corsi formativi tenuti dai manager delle aziende più forti al mondo, su temi che riguardano: risorse umane, economia, finance, management, marketing e comunicazione, per permettere a tutti i professionisti di continuare ad investire nella formazione loro e del loro team, per essere pronti alla loro ripartenza aziendale. L’obiettivo, quello di dare agli imprenditori e ai professionisti, l’opportunità di applicare nelle proprie organizzazioni, quelle stesse mentalità ed approcci, che oggi, anche i più grandi hanno dovuto mettere in pratica, sterzando sul disegno aziendale che era stato seguito sino ad ora e cogliendo le nuove possibilità offerte dal mercato attuale. Per quanto riguarda i prossimi corsi, questi saranno trasmessi in streaming in diretta, e saranno accompagnati da una serie di novità per rendere ancora più interattiva e coinvolgente l’esperienza di formazione.