Marche, centro nevralgico dell’alta formazione aziendale con i corsi Facciamo31

Top manager di grande rilievo e professionisti di ampia levatura continuano ad arrivare nella Regione Marche, invitati da Facciamo31, per condividere con le aziende, metodologie operative, esperienze e know-how utili alla crescita del loro business. Un territorio, il nostro, che sta diventando punto di riferimento e centro nevralgico dell’Alta Formazione aziendale per tutto il Centro Italia. Sarà l'Azienda Garofoli Spa, di Castelfidardo, ad ospitare il corso del 5 luglio dal titolo “Il Feedback come motore del cambiamento”, che richiamerà tre personaggi di spicco a trasmettere il loro punto di vista a partire dalla loro esperienza personale e lavorativa .

Gli speaker, selezionati questo mese da Facciamo31 saranno: Enrico Bertagna, oltre 20 anni alla Lloyd’s di Londra ed oggi Head of the MGA Network presso Zurich, il principale gruppo assicurativo svizzero; Malte Petersen, uno dei più noti ricercatori del Max Planck di Berlino, l’ente pubblico di ricerca scientifica leader mondiale nella ricerca decisionale e fondatore di Simply Rational - The Decision Istitute. A seguire verrà realizzata l’intervista al Comandante Alfa, fondatore ed istruttore dei corpi speciali GIS (Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri) che racconterà alla platea il ruolo del feedback nel corso della sua carriera fatta di missioni ad elevatissimo rischio contro il terrorismo, nella liberazione degli ostaggi e nella cattura dei più pericolosi criminali.

L’evento sarà un’occasione per apprendere, tramite un dialogo fortemente interattivo con gli speaker invitati, numerosi strumenti operativi applicabili nella propria realtà aziendale e spendibili in maniera funzionale per i propri obiettivi. Gli imprenditori presenti potranno tornare al lavoro con una nuova consapevolezza ed un diverso approccio al tema del feedback, il fine, quello di supportare la platea nell’incoraggiare collaboratori e stakeholder a fornire le loro opinioni, informazioni dal valore inestimabile che possono considerarsi decisive per la crescita e l’efficacia dell’intera azienda. Per maggiori informazioni sull’evento del prossimo 5 luglio: www.facciamo31.it