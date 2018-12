Fileni, una vita spettacolare: festa a teatro con i dipendenti

Oltre 600 dipendenti dell’azienda Fileni hanno gremito ieri sera, martedì 18 dicembre, il Teatro Pergolesi di Jesi per assistere alla rappresentazione “Giovanni Fileni – Lo spettacolo di una vita”. Hanno così accolto l’invito dell’azienda a partecipare a una serata originale, in una cornice prestigiosa, per lo scambio di auguri di fine anno. Lo spettacolo è stato voluto dalla famiglia Fileni per celebrare il Cavalierato del Lavoro di cui è stato recentemente insignito Giovanni Fileni, fondatore dell’azienda agroalimentare marchigiana.

A realizzarlo Michele Ceppi e Stefano Squadroni, che hanno ideato, scritto e diretto lo spettacolo che racconta il percorso imprenditoriale e umano di Giovanni Fileni (foto sotto) e dei tanti amici, collaboratori e realtà del territorio, che hanno contribuito a renderlo possibile. Sul palco attori locali e cantanti della Scuola Musicale Pergolesi di Jesi che, con il loro talento e la loro passione, hanno aggiunto un pizzico di magia alla storia.

Gallery