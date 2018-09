Più di 100 imprenditori per festeggiare 10 anni di alta ingegneria

We Plan Ingegneria, organizzazione composta dai migliori professionisti in ambito ingegneristico, capitanata dall’Ing. Michele Baleani, Gianni Montemari e Simone Zagaglia, compie 10 anni. Per celebrare questo grande traguardo lo scorso venerdì al Conero Golf Club si sono incontrate le più grandi realtà aziendali della zona, oltre 100 imprenditori che hanno festeggiato assieme a tutto il team We Plan il traguardo raggiunto. We Plan Ingegneria opera in tutti i settori dell’ingegneria, impianti tecnici civili ed industriali, acustica ambientale e in ogni ambito dell’edilizia, con il compito di risolvere problemi e progettare soluzioni evolute che massimizzino i vantaggi ottenuti dai propri clienti, a cominciare da soluzioni di assoluta efficacia che facciano anzitutto risparmiare denaro al committente. L’evento è stata ancora occasione per sottolineare il posizionamento di eccellenza dello studio We Plan Ingegneria, trasmettere come ottenere la massima efficienza, come abbattere i costi e risparmiare risorse senza rinunciare a una grande velocità progettuale e alla libertà di scegliere tra più soluzioni pensate ad hoc per il committente, dalla grande industria, passando per enti pubblici e studi tecnici, fino a privati e installatori. Tutti risultati garantiti da un’ingegneria di alto livello e grazie ad una metodologia proprietaria di Project Management, vincente in termini di pianificazione e individuazione degli strumenti adeguati al target di riferimento. Oggi We Plan Ingegneria conta su più di 20 collaboratori interni e oltre 30 in outsourcing tra ingegneri e architetti. Un team costituito da un ampio numero di professionisti specializzati in ogni ambio dell’ingegneria che gestisce più di 60 cantieri in corso e oltre 50 progetti in esecuzione, tra cui troviamo ville di pregio, case di riposo, nuovi edifici industriali, diagnosi energetiche, supermercati, valutazioni strategiche verso infrastrutture aziendali che concorrono all’aumento del valore dell’impresa.

L’azienda nasce nel 2008 anno della crisi con un’età media del team di 35 anni circa. Lo staff iniziale era composto da i 3 soci fondatori e altre due persone e in 10 anni sono diventati più di 20 .Tra questi “Umani e Ronchi, Box marche, Pietrucci &Natali, La Nef, ACRAF Angelini ma anche Garofoli arredamenti/porte, TM service, e ancora la compagnia Zaffiro e Fileni.