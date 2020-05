Trenitalia, anche nelle Marche cresce l'offerta regionale per la Fase 2

ANCONA - Circa 3mila persone, nella sola giornata di lunedì 4 maggio, hanno viaggiato nelle Marche sui treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Aumentano le corse

Con un incremento dell’offerta del 20% rispetto alla scorsa settimana sono circa 65 i convogli del trasporto regionale Trenitalia in circolazione nelle Marche durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19 che, grazie agli accordi con la Regione Marche committente del servizio, consentono di spostarsi in treno nel rispetto delle disposizioni previste in materia di tutela della salute pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viaggiare senza rischio contagio

A tale scopo, sono stati predisposti interventi attuati gradualmente su tutti i treni della flotta: marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per separare i flussi di salita e discesa, indicazioni sui pavimenti per indirizzare i passeggeri verso l’uscita più vicina e per il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone a bordo. Potenziate, inoltre, le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.