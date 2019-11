L'ex IperSimply Auchan lascia il posto al Conad Superstore anche a Falconara

Nuovo cambio di insegna nell’anconetano, dopo quelli di Jesi, Chiaravalle e Fabriano lo scorso mese di ottobre: l’IperSimply Auchan di via Marconi a Falconara Marittima diventa Conad Superstore. L’apertura al pubblico è in programma sabato 9 novembre alle ore 9. Saranno presenti il sindaco Stefania Signorini e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta.

Come fa sapere l'azienda sono stati mantenuti gli impegni occupazionali nella nuova gestione, tanto che gli addetti dell’IperSimply hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. «Questa ennesimo cambio di insegna è frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla nostra cooperativa nel territorio anconetano ed è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per rispettare i tempi prefissati», sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Luca Panzavolta. «Vogliamo diventare leader in quest’area, essere punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi. Crediamo fermamente in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna puntando, com’è nostra abitudine, sulla qualità e convenienza dei prodotti, con i freschi e freschissimi in primo piano, e un’offerta rafforzata in chiave di servizio. Senza dimenticare l’abituale familiarità che i nostri soci sono in grado di instaurare con il cliente, sicuramente all’altezza delle sue aspettative».

Tanti i reparti, per una spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, e i servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti. L’ortofrutta, la macelleria, il reparto di salumi e formaggi, la gastronomia, la panetteria e pasticceria, la drogheria chimica e alimentare e un reparto vini offrono ampi assortimenti. Nei reparti freschi e freschissimi il cliente trova tanti prodotti improntati ai nuovi modi di consumo, dal biologico ai prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità. Per semplificare la vita in cucina o portare una nota di originalità nel reparto carni sono presenti i piatti preparati e quelli pronti da cuocere, mentre la gastronomia e la panetteria mettono a disposizione del cliente un grande assortimento di prodotti con un servizio efficiente, completo e di qualità.