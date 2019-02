“Il cambiamento”: la principale fonte di vantaggio competitivo aziendale

Cambiare per migliorare la propria organizzazione aziendale. Al tema dell’“Efficacia Operativa” sarà dedicato il forum che Facciamo31, azienda che si

occupa di formazione ad altissimo livello, organizzato per venerdì prossimo (15 febbraio) tra le antiche mura del Marchese del Grillo di Fabriano a partire dalle ore 15. I lavori saranno guidati da. Lorenzo Braconi, fondatore di Facciamo31 e tra i più richiesti consulenti di direzione aziendale a livello nazionale. Più di cento gli imprenditori attesi all’evento che si confronteranno, partendo da un format didattico del tutto innovativo, con speaker di fama internazionale e un networking composto da molte realtà di successo.

“Secondo la nostra organizzazione - spiega Lorenzo Braconi di Facciamo31 - lo strumento più forte che ogni azienda ha a disposizione è l’individuo. Per costruire un grande professionista, occorre anzitutto costruire una grande persona”. Tra i temi che verranno trattati nel corso della sessione formativa: i segreti per incrementare la produttività, come diventare professionisti ad alto valore aggiunto, come raggiungere obiettivi sempre più importanti, come aumentare la possibilità di opzioni disponibili e la capacità di organizzarsi, ma anche come disinnescare la conflittualità e sviluppare la leadership personale ed interpersonale. Maggiori informazioni sull’evento e su come partecipare: www.facciamo31it.