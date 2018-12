Aumentare i fatturati aziendali, il workshop specialistico di Facciamo31

PESARO - Un’intera giornata dedicata al business. Trenta imprenditori da tutte le Marche, tre grandi manager operativi provenienti da importanti realtà internazionali: il Dr. Marco Pesaresi, Direttore Commerciale di Coca Cola HBC Italia, il Dr. Stefano Maio, Country Sales Leader Big Data & Analytics di Oracle Italia e l’Ing. Daniele Livi, CEO di FIAM Italia.

Questi i numeri dell’evento organizzato da Facciamo31, società composta dai migliori consulenti, formatori e professionisti italiani. Il workshop specialistico è una modalità inedita ed innovativa nel panorama formativo italiano che prevede tavoli di lavoro con un setting finalizzato al massimo apprendimento, ed è parte integrante del percorso didattico ideato da Facciamo31. La sessione si è svolta in una cornice unica nel suo genere, una villa del 1400 restaurata dal mecenate Vittorio Livi, Fondatore di FIAM Italia. Tra le antiche mura e il prezioso giardino all’italiana sono stati affrontati casi pratici e temi importanti, gli obiettivi che i corsisti si sono prefissi sono stati: rendere la vendita efficace, comunicare il proprio valore aggiunto e conoscere il mercato di riferimento. Gli strumenti forniti durante la giornata hanno riguardato l’anima della vendita, “the sales soul”, come allenarsi passando da dilettanti a professionisti e lo storytelling.

Al termine della sessione didattica, non possiamo tralasciare “la cassetta degli attrezzi” che come dichiarato dal Dr. Lorenzo Braconi, CEO & Founder di Facciamo31, “è ciò che ci contraddistingue dagli altri: veri e propri strumenti operativi da impiegare direttamente in azienda il lunedì successivo alla sessione” che, nel caso del workshop, ha riguardato la pianificazione del successo, l’allineamento della rete vendita alla strategia aziendale e la preparazione alla vendita con strumenti e buone pratiche. Un’occasione unica, volta a focalizzare l’attenzione sugli aspetti da implementare per aumentare il fatturato aziendale, guidata dai massimi esperti in materia sul territorio nazionale.