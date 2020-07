Estra, nominato Cda: Francesco Macrì confermato presidente

Francesco Macrì è stato confermato presidente di Estra. Lo ha deciso l'assemblea dei soci, riunitasi questa mattina, che ha nominato il consiglio di amministrazione. Amministratore delegato è Alessandro Piazzi, direttore generale Paolo Abati. Completano il Cda la consigliera delegata: Anna Scrosta, in rappresentanza del socio Viva Servizi, e la consigliera Roberta De Francesco. Nelle stessa seduta sono stati nominati anche i componenti del Collegio sindacale: Rita Pelagotti (presidente), Michele Pietrucci (sindaco revisore), Alessandro Mannelli (sindaco revisore).

Ad oggi i 4 soci di Estra (Consiag, Coingas, Intesa e Viva Servizi), rappresentano 139 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Recentemente opera anche, in alcuni segmenti della filiera dei servizi ambientali.