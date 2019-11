Bigmat Comes apre a Senigallia, arriva in città un nuovo Edilmarket

Aprirà le porte domenica 24 novembre, il Punto Vendita Edilmarket di BigMat Comes destinato a diventare un nuovo luogo di riferimento dell’edilizia per la città di Senigallia e la Provincia di Ancona. Una vera festa aperta a tutta la città per inaugurare nel migliore dei modi l’apertura dello spazio di Cesano di Senigallia, a pochi passi dal centro commerciale “Il Maestrale”.

Dalle ore 15.00 fino a tarda sera gli ospiti verranno accolti da stand gastronomici con prodotti tipici locali, musica dal vivo e tantissime sorprese e promozioni con l’immancabile cerimonia del taglio del nastro alle ore 16.30, che darà ufficialmente il via all’attività. Professionisti dell’edilizia, architetti, geometri, progettisti, imprese e artigiani, privati e famiglie sono invitati in località strada della Bruciata per visitare il negozio e scoprire insieme le novità con la possibilità di accedere a un buono sconto da utilizzare sugli acquisti in Punto Vendita nel mese di dicembre.