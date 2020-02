Rivoluzione digitale per le piccole imprese, ecco il Digital Innovation Hub

ANCONA - Innovazione a portata di piccole imprese con strumenti concreti. E’la sfida di Confartigianato Imprese Marche che ha presentato il suo Digital Innovation Hub regionale, frutto di un progetto sostenuto dalla Regione Marche. «Abbiamo la straordinaria opportunità di coniugare, ha detto il segretario di Confartigianato Marche Giorgio Cippitelli, la tradizione con le tecnologie digitali. Questo è il nostro modello di impresa 4.0».

Il digitale sta diventando una dimensione fondamentale dell’economia e del sistema produttivo. L’innovazione interessa tutte le imprese a prescindere dal settore, dalla tipologia di lavoro, dalle caratteristiche dimensionali: oggi tutto si trasforma in una rete capillare di opportunità sul territorio nazionale e regionale: le piccole imprese potranno trovare attività di supporto e tutoraggio per aumentare conoscenza e consapevolezza delle nuove tecnologie, strumenti per individuare i fabbisogni tecnologici, consulenza strategica alle aziende che vogliano realizzare investimenti per la propria trasformazione digitale, ma anche per una corretta valutazione dei progetti di investimento, supportare l’avvio di progetti di trasformazione digitale. Ci sarà anche la possibilità di utilizzare direttamente alcune di queste tecnologie sia “in proprio” che attraverso reti laboratoristiche con Università, centri di ricerca e di eccellenza immateriale. Il dirigente della Regione Marche Silvano Bertini ha ribadito come la trasformazione digitale è una grande sfida per le imprese sia come dotazione di nuovi strumenti ma anche come necessità di portare all’interno delle aziende competenze idonee e anche di permettere alle imprese di fare rete.

L’innovazione, ha detto Andrea Dini Presidente ICT Confartigianato Marche è un percorso fondamentale per le piccole imprese e non deve essere considerata come una imposizione ma una importante opportunità. Il progetto di Confartigianato Marche che raccoglie le buone prassi e l’esperienza delle Associazioni territoriali, si basa su tre pilastri: informazione, formazione e affiancamento. Verranno realizzati oltre 20 eventi in 15 mesi: workshop, seminari, corsi, ma anche la possibilità di sperimentare le nuove tecnologie nei laboratori messi a disposizione dal Digital. Altro aspetto fondamentale sarà l’affiancamento all’imprenditore con uno “ sportello nuove idee” dove si potra’ avere consulenza per tutte le tematiche legate a impresa 4.0 ma anche lo “ sportello credito” per favorire l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati delle imprese.