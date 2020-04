Babysitter e bollette le paga l’azienda, da San marco Group aiuti ai dipendenti e sostegno alla ricerca

San Marco Group, azienda che si occupa di sistemi vernicianti per l'edilizia, in queste settimane di emergenza ha intensificato gli sforzi per tutelare la salute dei lavoratori e ora lancia nuove iniziative a loro dedicate per offrire il massimo sostegno possibile. «Abbiamo da subito deciso di adottare tutte le misure possibili per garantire la massima sicurezza - spiega Mariluce Geremia, Responsabile Risorse Umane -. A inizio marzo abbiamo attivato 115 persone (45% dei dipendenti) in smart working, mentre in sede gli spazi e i turni sono stati completamente riorganizzati per aumentare le distanze. Ma volevamo fare di più, e così abbiamo ideato iniziative speciali per i dipendenti». Per aiutare i lavoratori ad affrontare e superare questo difficile periodo il Gruppo, di cui fa parte anche l’azienda ABC di Marina di Montemarciano, ha attivato nuovi servizi welfare. Dalla consegna di mascherine, gel igienizzante e guanti ad ogni dipendente al rimborso totale da aprile a giugno dei costi per baby sitter e badanti. Dal rimborso delle bollette luce e gas di aprile e maggio allo Sportello Benessere, servizio di assistenza psicologica che sarà a disposizione dei dipendenti da maggio. Fino alla Banca ore solidale con cui dirigenti e quadri possono donare le proprie ferie ai colleghi che ne hanno più bisogno.

Visto che palestre, campus estivi, servizi legati allo svago e vacanze in questo periodo rimarranno inutilizzati, San Marco Group ha incrementato l’offerta del welfare aziendale, rispondendo alle esigenze dell’isolamento con proposte legate al mondo della cucina, della tecnologia e del gioco per i bambini costretti a casa. E proprio per i figli dei dipendenti l’azienda metterà a disposizione computer e tablet affinché tutti gli studenti possano seguire le lezioni da casa. Ma l’attenzione di San Marco Group non è rivolta soltanto all’interno. È stata avviata la produzione di gel sanificante per le mani e di un prodotto per la sanificazione degli ambienti lavorativi. Inoltre, il gruppo ha donato 100mila euro a Fondazione Città della Speranza per contribuire a finanziare lo studio coordinato dai professori Andrea Crisanti (Università di Padova) e Antonella Viola (Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza) volto a identificare la risposta immunitaria nei pazienti Covid-19. «Stiamo facendo il possibile per supportare chi è impegnato in prima linea nella lotta contro il virus, sia nel nostro territorio che a livello nazionale» spiega Pietro Geremia, vice Presidente Sales & Marketing.