Coronavirus, sportelli Estra: continuano le aperture scaglionate degli uffici al pubblico

ANCONA - Proseguono le aperture degli store e degli sportelli di Estra ed EstraPrometeo. Anche oggi un nuovo elenco di riaperture e nei prossimi giorni altre via via ne seguiranno. Non è stato infatti possibile procedere contemporaneamente a tutte quante le riaperture proprio perché subordinate alla creazione di adeguate condizioni di sicurezza per dipendenti, i partner e per i clienti stessi in base a quanto stabilito dalle linee guida nazionali. Già aperti nelle Marche gli store EstraPrometeo di Macerata, Pesaro, Ancona e Ascoli Piceno. Operativi anche gli uffici di Civitanova Marche, Corinaldo, Polverigi, Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena, San Benedetto del Tronto, Tolentino (su appuntamento), Montecosaro e Montegranaro (Monte Urano Energia).

Per gli orari e i giorni potete comunque fare riferimento al link, nel quale sono riportati tutti i dettagli: https://www.estra.it/contatti. Restano a disposizione canali alternativi di comunicazione e servizio che permettono di svolgere le pratiche relative ad allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare segnalazioni, richieste di informazioni, reclami, senza nessuna differenza rispetto al recarsi fisicamente presso gli uffici al pubblico e in piena sicurezza, rimanendo a casa.