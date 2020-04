Covid-19, novità da EstraPrometeo per famiglie ed imprese in difficoltà

ANCONA - Continua l’impegno di EstraPrometeo per dare supporto a famiglie ed imprese che, a causa dell’emergenza Covid19, hanno difficoltà oggettive nel pagamento delle bollette del gas e dell’energia elettrica. Le novità riguardano i clienti domestici disoccupati, in cassa integrazione o lavoratori autonomi beneficiari delle misure a sostegno del reddito, oltre ai clienti non domestici che hanno dovuto chiudere la propria attività per l’emergenza Covid19.

