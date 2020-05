Covid-19, Astea comunica che nessun dipendente è risultato positivo al test

I dipendenti Astea non risultano essere positivi al Covid-19. E' il risultato degli screening Test che sono stati eseguiti, su base volontaria, sul 70% dei dipendenti di Astea, Astea Energia, DEA e CMA (Centro Marche Acque). Gli esami volevano individuare se i dipendenti siano venuti o meno in contatto con il virus o la presenza di eventuali casi positivi.

Il test è stato effettuato dal medico del lavoro di Astea nelle sedi di Osimo e Recanati e a San Biagio di Osimo (area Igiene Urbana). «Abbiamo voluto proporre ai nostri dipendenti il test sierologico per dare maggiori garanzie e tranquillità non solo a loro, ma anche ai colleghi e alle rispettive famiglie -ha detto l'amministratore delegato di Astea, Fabio Marchetti- Si tratta di un ulteriore dimostrazione di come l’azienda sia attenta alle proprie maestranze. Avevamo già previsto una polizza assicurativa in caso di contagio di Covid-19 e applicato lo smart working per circa l’80% degli impiegati. Questa misura è stata estesa fino al 31 luglio ma già dalla prossima settimana, dove è possibile il distanziamento sociale, si rientrerà in ufficio a turnazione».