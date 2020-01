Conerobus Day, l’azienda premia i suoi pensionati e fissa gli obiettivi 2020

Il pieno di divertimento, orgoglio e appartenenza. Sentimenti abbracciati ieri pomeriggio dal Teatro delle Muse, location di prestigio per il Conerobus Day, dedicato a tutti i dipendenti dell’azienda. Una festa in famiglia, insomma. Un po’ svago, un po’ occasione anche per fare il bilancio dei risultati raggiunti e porre gli obiettivi per il 2020 ma anche momento per il riconoscimento e la gratitudine a 15 neo pensionati, traguardo raggiunto, in qualche caso, anche dopo 40 anni di servizio.

Pergamena, dunque, a Sandro Pelonara, Sileno Lodolini, Piero Pierpaoli, Ugo Maggini, Massimo Antonini, Sergio Talamonti, Giuliano Giuliani, Roberto Cirilli, Fabrizio Crispiani, Mauro Degli Emili, Renato Pigliapoco, Fabio Micucci, Lucio Nicodemi, Marco De Grisogono e Loris Calcina omaggiati dal presidente Muzio Papaveri, dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e dagli altri soci della società di trasporto pubblico locale. “Siamo una famiglia – ha esordito il presidente Papaveri – e questa festa è per i dipendenti. Diversi di loro si sono messi in gioco per la buona riuscita dell’evento, sostenuto per intero da sponsor. Il senso di questa giornata ce lo ha suggerito un collega che, nel rispondere al nostro invito, ha scritto come slogan che “bisogna apprezzare il passato per rilanciare il futuro”. Ed è un bilancio positivo quello tracciato dal presidente: con 9,5 milioni di chilometri percorsi e 19 milioni di utenti serviti, Conerobus è la prima azienda di trasporto pubblico della regione. Obiettivo 2020: continuare a migliorare i servizi e superare i 20 milioni. “Conerobus è un’azienda importante per tutti i territori ma per la città di Ancona riveste anche un rapporto forte e storico – ha evidenziato il sindaco Valeria Mancinelli - In questi ultimi anni questo legame è aumentato insieme all’orgoglio di avere un’azienda pubblica che funziona e che dà un servizio importante alla città. Credo che lo sentano anche i dipendenti e a loro va il mio ringraziamento come voglio ringraziare l’intero consiglio di amministrazione e, in particolare, il presidente Papaveri: è vero che i grandi risultati si costruiscono insieme ma la guida è importante e la scelta dei soci di individuare in lui il capitano forte di questa squadra la riconfermerei anche oggi”.

Risultati ottimi anche sul fronte del rinnovamento del parco veicoli. “Nel 2012 – ha ricordato il presidente Papaveri – la vetustà media dei nostri mezzi era di 17 anni. Negli ultimi anni cambiato il 15% dei mezzi passando a 10,8 anni di oggi, sotto la media nazionale di 12 anni. Abbiamo fatto passi importanti pur ereditando bilanci non rosei. Oggi il bilancio è in pareggio ma non abbiamo rinunciato agli investimenti fatti anche sulle persone, punto fermo dell’oggi e del nostro futuro”. Un futuro che parte dal ricambio generazionale, con tanti giovani assunti a tempo indeterminato, e passa attraverso le sfide di un mercato in continua evoluzione. Un mercato che richiede servizi innovativi che, in questo caso, sono elaborati attraverso Conerobus Service, come è stato ribadito dal palco dal presidente Papaveri affiancato da Valentina Scopa, consigliera di amministrazione della società. In arrivo sui mezzi i più recenti sistemi anticollisione ma si sta lavorando a una mappatura delle zone più a rischio per collaborare con il Comune a diminuire gli incidenti stradali. Riflessioni ma anche tanto divertimento nel pomeriggio proseguito tra video scherzosi, interviste doppie ai dipendenti stile Iene (il giovane e l’anziano, l’uomo e la donna) e sketch presentati dal giornalista Maurizio Socci.