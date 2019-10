Nuove insegne Conad per un Simply e un MyAuchan ad Ancona

Cambiano insegna il Simply di via Tenna 6 e il MyAuchan di via Trieste 45 a Ancona e diventano Conad, dando in tal modo corso all’accordo sottoscritto da Conad e Auchan per l’acquisizione delle attività italiane del gruppo distributivo francese. L’apertura al pubblico è in programma, rispettivamente, venerdì 25 ottobre e lunedì 28 ottobre alle ore 8,30.

«Con il cambio insegna di questi due punti di vendita ad Ancona saremo in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio più efficiente e moderno, all’insegna della qualità e della convenienza», annota il direttore generale di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando. «Lo facciamo utilizzando al meglio il nostro principale vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza, vale a dire il socio imprenditore, per rafforzare la presenza nella città dorica. Abbiamo qualificato questi punti di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio e con un’offerta complessiva che punta a soddisfare i clienti ma anche a interessarne di nuovi. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per permettere la riapertura con la nuova insegna in tempi brevissimi».