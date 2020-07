Emergenza Covid 19, arrivano i bonus EBT per aziende e dipendenti

L’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche delle province di Ancona Macerata e Fermo è pronta ad erogare un bonus ad aziende e lavoratori per dare un contributo riferito all’emergenza Covid-19. Il bonus aziende coinvolge le Imprese che abbiano dovuto subire una chiusura temporanea o parziale delle loro attività durante il periodo di emergenza COVID-19 (le aziende dovranno essere in regola coi versamenti per almeno tutto il secondo semestre 2019 nei confronti dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche delle province di Ancona Macerata e Fermo). A queste aziende verrà erogato un contributo delle spese effettuate (fino al rimborso massimo di € 150 per aziende fino a n. 5 dipendenti, di €200,00 per aziende fino a 15 dipendenti e di €300,00 sopra i 15 dipendenti), per interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro come la sanificazione del luogo di lavoro, l’acquisto attrezzature (mascherine, visiere, guanti in lattice o nitrile, termometri frontali, barriera parafiato in plexiglass, Barriera parafiato in vetro ecc.), protocolli di sicurezza provocati dalla pandemia da Covi-19 (protocollo per apertura attività; protocollo ambienti di lavoro). Bonus anche per i lavoratori che abbiano usufruito per un mese e mezzo di un ammortizzatore sociale per emergenza COVID-19 nel periodo marzo-aprile e che abbiano un contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, che siano in forza all’atto della domanda e che svolgano la propria attività presso datori di lavoro che effettuino il versamento delle quote a favore dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche delle province di Ancona Macerata e Fermo (i lavoratori e le rispettive aziende dovranno essere in regola coi versamenti per almeno tutto il secondo semestre 2019).

Verrà erogato un contributo una tantum di 100 euro ai lavoratori che nel periodo di marzo-aprile hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali con sospensione lavorativa per un mese e mezzo (zero ore) ovvero un contributo una tantum di 50 euro ai lavoratori con riduzione, nello stesso periodo per un mese e mezzo, dell’orario di lavoro non inferiore al 50%. Questo bonus può essere aggiunto alle altre prestazioni previste per il 2020 (il lavoratore potrà usufruire del bonus covid-19 e, qualora la richiedesse, di un’altra prestazione 2020). I bonus saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande potranno essere presentate dal 6 luglio al 31 agosto 2020. Esprime tutta la sua soddisfazione per il provvedimento la Presidente Ente Bilaterale Pluriterritoriale delle Marche (province di Ancona, Macerata e Fermo) dott.ssa Selena Soleggiati che sottolinea l’importanza della misura «che va a sostenere quei lavoratori che nel periodo più difficile della pandemia non hanno lavorato perché in cassa integrazione a zero ore o con riduzione dell’orario di lavoro non inferiore al 50% ». Altra sottolineatura della valenza del provvedimento da parte del Vice Presidente dell’Ente Bilaterale prof.Massimiliano Polacco che commenta la misura per le aziende: «Si tratta di un contributo alle imprese che possono avere un ristoro riferito in particolare alle spese effettuate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, per l’acquisto di attrezzature e strumentazione anti-Covid e per interventi destinati ad aumentare la prevenzione in termini sanitari e di sicurezza».

