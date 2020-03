Anche ad Ancona Auchan diventa Conad

Apre domani Spazio Conad, il nuovo format di ipermercato di Conad. Subentra al storico punto vendita della catena francese: l’Auchan di via Scataglini a seguito dell’accordo sottoscritto da Conad e Auchan per l’acquisizione delle attività italiane del gruppo distributivo d’oltralpe. Un ipermercato con una superficie di vendita di circa 5.800 metri quarati rivista e che va incontro alle nuove esigenze dei consumatori e di spesa. Sono presenti tanti reparti per una spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, ma anche servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti.

«Con il cambio di insegna a Casamassima, lanciamo su Ancona il secondo nato in casa Conad, Spazio Conad, un ipermercato, o meglio uno spazio, in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno, all’insegna della qualità e della convenienza» annota il direttore marketing e rete Iper e Superstore di Conad Adriatico Claudio Troiani. «Spazio Conad nasce per rilanciare la rete ex Auchan con una nuova esperienza di shopping oltre la spesa, perché si propone anche come luogo di incontro e che dà risposte alle attese di clienti e famiglie. L’offerta è in stile Conad: convenienza, qualità, funzionalità. Abbiamo in assortimento i migliori prodotti del territorio, a cui riserviamo, come nostra strategia aziendale, grande attenzione cercando di avere un rapporto diretto con le piccole aziende ed imprenditori della stessa comunità. Ringraziamo tutti i nostri nuovi collaboratori ex Auchan che sono entrati a far parte della famiglia Conad e per aver lavorato con grande motivazione e grande voglia di “rivincita” al rilancio di questo negozio insieme con i colleghi di Conad Adriatico permettendo la riapertura con la nuova insegna in tempi davvero brevissimi».

