Astea Energia, rateizzazioni a favore dei cittadini

ANCONA - Astea Energia è impegnata a favore di tutti i suoi clienti in questo momento difficile. «Avevamo già annunciato - si legge in una nota - che per la scadenza delle bollette di febbraio e marzo la possibilità di una rateizzazione in tre mensilità. Oltre a questa facilitazione siamo venuti incontro anche a quei cittadini che si trovano in difficoltà con la sospensione delle proprie attività lavorative concedendo, a chi rientra nella possibilità di ricevere la cassa integrazione, una specifica dilazione di sei mesi per il pagamento».

«Inoltre - continua la nota - al contrario di come abbiamo dovuto leggere nostro malgrado su articoli pubblicati su testate on line o sui social, tutte le società di vendita di energia elettrica e gas sono obbligate ad emettere le fatture mentre possono scegliere di agevolare il pagamento, come ha fatto Astea Energia, andando oltre le metodologie e tempistiche fissate dall’Autorità di settore. Sosteniamo sempre e di cuore tutte le iniziative sociali, per la scuola, delle associazioni sportive sul territorio, perché crediamo che questo faccia la differenza. Amiamo il nostro territorio e vogliamo fare la nostra parte in questo momento difficile. Astea Energia -non ritenevamo fosse necessario, ma evidentemente va ricordato anche a chi è o è stato rappresentante dei cittadini- ha un'anima anche pubblica. Distribuiamo una parte del valore creato sotto forma di aiuto al territorio e questo non rappresenta per noi un obbligo, ma un dovere etico e morale. Astea Energia è la migliore risposta anche in tempi straordinari: lo facciamo di cuore e con il cuore».