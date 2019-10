Fabriano, inaugurata la nuova filiale Ubi Banca di piazza Miliani

FABRIANO - E’ stata inaugurata a Fabriano la rinnovata filiale UBI Banca di Piazza Miliani 16. Alla cerimonia erano presenti il responsabile della Macro Area Territoriale Marche Abruzzo di UBI Banca Roberto Gabrielli, il presidente del raggruppamento imprese Fabriano di Confindustria Federica Capriotti, il presidente del consiglio territoriale di Ancona di Confindustria Marche Nord Pierluigi Bocchini e Don Alfredo Zuccatosta, parroco della cattedrale di Fabriano.

L’istituto di credito ha presentato il nuovo concept di filiale che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l’innovazione e la digitalizzazione. Sono gli elementi che guidano il rinnovamento di 700 sportelli di UBI Banca su tutto il territorio nazionale, di cui 70 nelle Marche, in un contesto di complessiva modernizzazione dei servizi bancari. Il crescente utilizzo di canali multimediali per le tradizionali operazioni di sportello hanno spinto l’istituto di credito a migliorare l’esperienza della clientela, ripensando il modello di filiale e trasformando l’operatività da analogica a digitale. Ai tradizionali canali di accesso ai servizi si affiancano canali che permettono una maggiore autonomia dei correntisti e una più efficiente attività in filiale.

Tra le soluzioni adottate, ad esempio, ATM di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di e pagare imposte come F24 e fare bonifici. Ogni filiale è dotata di una connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di UBI Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in autonomia o predisposti per la firma elettronica.